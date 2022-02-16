В Перми агрессивный должник получил десять суток ареста
Пермский край: новости дня
Любитель помахать кулаками из краевой столицы решил, что был прав в конфликте и не стал оплачивать административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Но любой долг рано или поздно найдет своего владельца и тогда последствия будут гораздо серьезнее.
В отделении судебных приставов по Кировскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины 1994 года рождения. Ранее молодой человек совершил административное нарушение — нанес побои знакомому при выяснении отношений. Противоправные действия были квалифицированы судом по ст. 6.1.1. КоАП РФ.
После возбуждения исполнительного производства правонарушитель был надлежащим образом уведомлен о данном факте и предупрежден о негативных последствиях неисполнения решения суда. Но должник не торопился погасить административный штраф. Он предпочитал игнорировать заказную корреспонденцию и добровольно не являлся в районное отделение службы судебных приставов, чтобы получить квитанцию на оплату.
В отделении судебных приставов по Кировскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины 1994 года рождения. Ранее молодой человек совершил административное нарушение — нанес побои знакомому при выяснении отношений. Противоправные действия были квалифицированы судом по ст. 6.1.1. КоАП РФ.
После возбуждения исполнительного производства правонарушитель был надлежащим образом уведомлен о данном факте и предупрежден о негативных последствиях неисполнения решения суда. Но должник не торопился погасить административный штраф. Он предпочитал игнорировать заказную корреспонденцию и добровольно не являлся в районное отделение службы судебных приставов, чтобы получить квитанцию на оплату.
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