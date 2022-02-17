23 февраля в Перми откроется городская ярмарка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В этот раз ярмарка пройдет в Индустриальном районе. Она расположится около Дворца культуры им. Гагарина, на Мира, 39.Торговая площадка будет работать до 25 февраля, часы работы – с 12:00 до 20:00. Здесь можно будет купить мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыбу, мед, изделия ручной работы, кондитерскую продукцию и многое другое от местных производителей.В ярмарке примут участие известные фермеры Перми и Прикамья, такие, как компании «Содружество», «Шадейка», крестьянское фермерское хозяйство «Шамгунов» из села Барда, ИП Шестакова. Предприниматель Куимов представит плетеные и деревянные изделия: корзины, посуду и другие.