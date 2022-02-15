В Перми проверят региональную систему оповещения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

2 марта с 10:40 до 10:45 состоится комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Прикамья.Систему оповещения проверяют каждый год, во время подготовки сил и средств региона к паводкоопасному и пожароопасному периодам. Проверка средств информирования населения пройдет 2 марта с 10:40 до 10:45 через средства массовой информации, интернет-ресурсы и на телеканале «Россия-1».Пермяков просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, услышав звук сирен и речевое оповещение, Проверка систем оповещения запланирована и носит учебный характер.