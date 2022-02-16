Более 220 тысяч прикамцев завершили повторную иммунизацию от COVID-19
Пермский край: новости дня
По данным краевого минздрава на утро 21 февраля, с начала массовой вакцинации от коронавируса в Прикамье первичную вакцинацию прошли почти 1 млн 166 тысяч жителей (58,4% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Почти 3 тысячи прикамцев впервые сделали прививки за прошедшую неделю.
Еще 239,1 тысячи жителей Пермского края приступили к ревакцинации, из них 8 тысяч привились за последние 7 дней. При этом 223,8 тысячи человек уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (около 9 тысяч прикамцев – за прошедшую неделю).
Также в регионе продолжается вакцинация подростков двухкомпонентным препаратом «Спутник-М». Ее уже прошли более 1,4 тысячи несовершеннолетних (67,2% от поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты вакцины уже распределены на основании письменных согласий, поступивших от родителей.
Еще 239,1 тысячи жителей Пермского края приступили к ревакцинации, из них 8 тысяч привились за последние 7 дней. При этом 223,8 тысячи человек уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (около 9 тысяч прикамцев – за прошедшую неделю).
Также в регионе продолжается вакцинация подростков двухкомпонентным препаратом «Спутник-М». Ее уже прошли более 1,4 тысячи несовершеннолетних (67,2% от поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты вакцины уже распределены на основании письменных согласий, поступивших от родителей.
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