«Горьковка» приглашает пермяков на выставку фотографа Владимира Бикмаева
Пермский край: новости дня
25 февраля в 15:00 в краевой библиотеке им. А. М. Горького состоится презентация фотовыставки пермского фотографа Владимира Бикмаева «Библиотека в лицах» (16+).
На лестничных пролетах правого и левого крыла гости «Горьковки» увидят 52 фотопортрета сотрудников, которые вносят свой вклад в деятельность и историю библиотеки. Со многими из них читатели краевой библиотеки знакомы благодаря общению в читальных залах, но деятельность большинства скрыта от посторонних глаз.
«Владимир Бикмаев в своих фотографиях подчеркнул особенности деятельности каждого сотрудника. Посетители выставки увидят за работой редактора, сотрудников отдела хранения, оцифровки, комплектования и других отделов на своих рабочих местах: среди книг, каталогов, картин, техники», - рассказали организаторы выставки.
Официальное открытие выставки состоится 25 февраля в 15:00. Автор снимков лично расскажет о работе над экспозицией.
Фотографии будут опубликованы и на сайте библиотеки им. А. М. Горького www.gorkilib.ru/events/fotovystavka-biblioteka-v-litsakh.
На лестничных пролетах правого и левого крыла гости «Горьковки» увидят 52 фотопортрета сотрудников, которые вносят свой вклад в деятельность и историю библиотеки. Со многими из них читатели краевой библиотеки знакомы благодаря общению в читальных залах, но деятельность большинства скрыта от посторонних глаз.
«Владимир Бикмаев в своих фотографиях подчеркнул особенности деятельности каждого сотрудника. Посетители выставки увидят за работой редактора, сотрудников отдела хранения, оцифровки, комплектования и других отделов на своих рабочих местах: среди книг, каталогов, картин, техники», - рассказали организаторы выставки.
Официальное открытие выставки состоится 25 февраля в 15:00. Автор снимков лично расскажет о работе над экспозицией.
Фотографии будут опубликованы и на сайте библиотеки им. А. М. Горького www.gorkilib.ru/events/fotovystavka-biblioteka-v-litsakh.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Ночь музыки в Екатеринбурге в этом году состоится 24 июня
18 февраля 2022
18 февраля 2022
В свердловском селе задержали пьяную женщину, которая на машине везла трех своих детей
17 февраля 2022
17 февраля 2022