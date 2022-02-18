«Горьковка» приглашает пермяков на выставку фотографа Владимира Бикмаева

Марина Осипова © Вечерние ведомости

25 февраля в 15:00 в краевой библиотеке им. А. М. Горького состоится презентация фотовыставки пермского фотографа Владимира Бикмаева «Библиотека в лицах» (16+).На лестничных пролетах правого и левого крыла гости «Горьковки» увидят 52 фотопортрета сотрудников, которые вносят свой вклад в деятельность и историю библиотеки. Со многими из них читатели краевой библиотеки знакомы благодаря общению в читальных залах, но деятельность большинства скрыта от посторонних глаз.«Владимир Бикмаев в своих фотографиях подчеркнул особенности деятельности каждого сотрудника. Посетители выставки увидят за работой редактора, сотрудников отдела хранения, оцифровки, комплектования и других отделов на своих рабочих местах: среди книг, каталогов, картин, техники», - рассказали организаторы выставки.Официальное открытие выставки состоится 25 февраля в 15:00. Автор снимков лично расскажет о работе над экспозицией.Фотографии будут опубликованы и на сайте библиотеки им. А. М. Горького www.gorkilib.ru/events/fotovystavka-biblioteka-v-litsakh.