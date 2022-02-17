Пермский театр оперы и балета рассказал о новом главном дирижере и планах на грядущий сезон

16.30 Пятница, 18 февраля 2022
Пермский край: новости дня
Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского и конкурса Operalia Мигран Агаджанян (Санкт-Петербург). В сезоне 2022/2023 театр представит новые оперные и балетные постановки Константина Богомолова, Антона Пимонова, Евгении Сафоновой и Романа Феодори, которые пройдут под музыкальным управлением Миграна Агаджаняна, Федора Леднёва и Филиппа Чижевского.

Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян (*1992) принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения. В 2016 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова как пианист (класс Владимира Мищука) и как оперно-симфонический дирижер (класс Владимира Альтшулера). Как певец Агаджанян прошел курс обучения в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, где обучался у Ренаты Скотто и Джузеппе Саббатини. С 2017 года является солистом Мариинского театра, в 2018-м стал лауреатом Международного оперного конкурса Operalia, в 2019-м — лауреатом Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Как певец выступал в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), Лирической опере Чикаго, Лионской опере, Опере Лос-Анджелеса и др. В 2012 году Агаджанян основал Молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым активно гастролирует по городам России и Европы. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года Мигран Агаджанян успешно дебютировал за пультом Пермской оперы в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:
— Музыкальным руководителем Пермской оперы должен быть молодой, но уже достаточно опытный дирижер, который специализируется в первую очередь на оперном репертуаре и активно включен в жизнь мировой музыкальной сцены. Мигран Агаджанян, с которым я сотрудничал с самого начала его карьеры, полностью соответствует этому определению. Главному дирижеру театра приходится совмещать решение художественных и административных задач, поэтому важную роль в его назначении стали менеджерские качества Миграна Агаджаняна, в 19 лет с нуля организовавшего абсолютно новый творческий коллектив и успешно руководящего им по сей день.

Первая премьера 151-го сезона будет выпущена в ноябре 2022 года — спектакль, в центре которого окажется одна из ключевых оперных партитур ХХ века, «Замок герцога Синяя Борода» (16+) Белы Бартока. Его музыкальным руководителем выступит известный петербургский дирижер Федор Леднёв, зарекомендовавший себя ведущим отечественным специалистом по интерпретации музыки XX-XXI вв. Для режиссера-резидента БДТ им. Товстоногова, лауреата «Золотой Маски»-2020 Евгении Сафоновой этот спектакль станет первым опытом работы в музыкальном театре. В декабре 2022 года эстафету в параде новых постановок примет балетная труппа: новый балет Антона Пимонова на музыку американского композитора-минималиста Стива Райха The Four Sections (12+) будет показан в одной программе с премьерами никогда не шедших в Перми одноактных балетов Уильяма Форсайта и других классиков современной хореографии.

Весной 2023 года пройдет премьера оперы «Бал-маскарад» (16+) Джузеппе Верди под управлением главного дирижера театра Миграна Агаджаняна в постановке Романа Феодори. Этот спектакль станет дебютом на большой оперной сцене известного режиссера, многократного лауреата «Золотой Маски», в последние годы много и успешно работавшего на стыке драматического и музыкального театра.

Заключительную оперную премьеру сезона в июне 2023 года выпустит тандем режиссера Константина Богомолова и дирижера Филиппа Чижевского: авторы нашумевшей трактовки «Кармен» Жоржа Бизе возвращаются на пермскую сцену с «Летучим голландцем» (18+) Рихарда Вагнера. Кульминация нового сезона Пермского театра оперы и балета придется на июль будущего года, когда руководитель балетной труппы Антон Пимонов покажет премьеру балета «Каменный цветок» (12+) Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова, которая станет приношением театра к 300-летию Перми.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Реконструкция моста на Малышева в Екатеринбурге начнется в 2023 году
17 февраля 2022
За злоупотребление должностными полномочиями суд отправил в колонию бывшего начальника ГИБДД Нижнего Тагила
14 февраля 2022
До конца 2023 года в Свердловской области реконструируют 32 школы
17 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:30 Пермский театр оперы и балета рассказал о новом главном дирижере и планах на грядущий сезон
14:01 Пермяков приглашают принять участие в фотоконкурсе ко Дню кошек
13:38 Жительница Прикамья осуждена за кражу
13:13 Прикамский Росреестр: в 2022 году в Пермском крае будет проведена кадастровая оценка около 1,5 миллиона земельных участков
11:03 Профсоюз Службы судебных приставов РФ по Пермскому краю всегда готов прийти на помощь сотрудникам
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
13:32 В ПГГПУ стартовал бесплатный проект «Мир открытий с папой»
12:45 Жительница Прикамья осуждена за кражу украшений у сестры
12:33 «Горьковка» приглашает пермяков послушать трип-хоп и домру
09:52 Спортивная драма «Мистер Нокаут»: скоро в Перми
09:48 В Прикамье судебные приставы достучались до должницы через «ГосУслуги»
12:37 Житель Прикамья отправился в колонию за кражи из супермаркетов
12:24 Команда России по баскетболу сыграет со сборной Нидерландов в Перми
12:18 Автоклуб Пермского дома народного творчества «Губерния» подвел итоги работы за 2021 год
12:15 За сутки прикамцы перевели мошенникам около одного миллиона рублей
10:03 Судебные приставы добились от пермяка выплаты полумиллионного долга по алиментам
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
12:50 Житель Прикамья похищал имущество из автомобилей при разгрузке товара
12:40 В Пермском крае продлены льготы на вывоз ТКО для участников и инвалидов Великой Отечественной войны
12:32 Полиция напоминает о незаконности использования чужих банковских карт
12:22 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки
10:00 В Перми судебные приставы откликнулись на объявление о продаже автомобиля и обеспечили взыскание долга
13:22 Более тысячи несовершеннолетних прикамцев прошли вакцинацию от COVID-19
Все новости
14:59 В России за минувшие сутки зарегистрировали 179 147 случаев коронавируса
23:41 Учитель из ДНР рассказал о ситуации с эвакуацией в третьем по численности городе непризнанной республики
18:51 Пушилин: власти ДНР начали массовую эвакуацию населения в Россию
18:23 «Пацан сказал — пацан сделал». Сергей Лавров предложил соблюдать «понятия» в отношениях между странами
17:42 Глава минфина не согласен с позицией ЦБ о запрете криптовалюты в России
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
16:52 Никиту Уварова из Канска поставили на учет как склонного к экстремизму
15:11 Задержан заместитель здравоохранения Челябинской области
14:42 В России признали нежелательной организацию, которая занимается коренными народами
13:20 В России зафиксировали еще 180 071 случай коронавируса
12:39 Экс-прокурор Норильска получил 11 лет колонии строгого режима
12:02 Обстрелы в Донбассе: что известно к этому часу
11:12 В Благовещенске ветерана оштрафовали за возложение цветов к мемориалу Победы
09:40 «Я ненавижу этот спорт!». Как отреагировали на выступления российских фигуристок в Пекине
17:00 ММСК приступает к строительству объектов собственной генерации
15:40 Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии общего режима
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
14:42 Жительницу Бурятии с детьми два года держали в рабстве, глава региона взял ситуацию под контроль
13:19 Еще 180 622 случая коронавируса зафиксировали в России
13:12 В Краснодаре мальчику со СМА одобрили лекарство после резонанса в СМИ и соцсетях
11:06 В ЛНР сообщили о нарушении «режима тишины» украинскими военными
10:21 Политолога Соловья до позднего вечера допрашивали по делу об экстремизме
09:23 В России ужесточили наказание за педофилию и её укрывательство
Новости России и мира
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
16:28
11/02
 Свердловские школьники выйдут с дистанта 17 февраля
18:00
9/02
 В Екатеринбурге стали известны тарифы единого проездного билета
10:21
9/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для учащихся оказался дороже аналогичного в австрийской Вене
15:22
7/02
 На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулись 18 человек
11:52
4/02
 Екатеринбуржцы подали в суд на ведомство Кудрявцева после отказа в проведении антивоенного митинга в центре
12:47
3/02
 В Свердловской области снят запрет на работу ресторанов по ночам
13:54
2/02
 Новый антирекорд по выявленным случаям коронавируса установлен в Свердловской области
16:29
1/02
 Новые ковидные ограничения ввели в Свердловской области
14:25
1/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает 11 февраля
15:23
31/01
 РЭК удовлетворила заявку на повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга
14:02
30/01
 В Свердловской области выявили больше 2,7 тысячи заболевших коронавирусом
19:42
29/01
 В Екатеринбурге вновь ограбили банк
Все новости
]
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK