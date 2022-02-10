Пермяков приглашают принять участие в фотоконкурсе ко Дню кошек
Пермский край: новости дня
В краевой столице состоится фотоконкурс, посвященный Дню кошек. Принять участие пермяков приглашает смарт-библиотека №3 на улице Крупской, 79.
Желающим принять участие нужно сделать фото, главным героем которого является кот или кошка, а его атрибут – книга. Фотографию (или серию фотографий) надо до 15 марта прислать на электронный адрес библиотеки: bibl3@biblioteki.perm.ru или личным сообщением в группе библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/smartbiblioteka.perm), сопроводив оригинальной подписью.
22 марта в группе библиотеки «ВКонтакте» опубликуют все работы участников фотоконкурса, а в соцсети TikTok разместят видеоролик с любимцами. Имена победителей и призеров объявят 31 марта. Они получат от библиотеки тематические подарки. Узнать подробности о конкурсе можно по телефону библиотеки: 207-50-84.
В России принято отмечать День кошки 1 марта. Это неофициальный праздник, он сложился стихийно, однако в этом году День кошки будет проходить уже в 18 раз.
Желающим принять участие нужно сделать фото, главным героем которого является кот или кошка, а его атрибут – книга. Фотографию (или серию фотографий) надо до 15 марта прислать на электронный адрес библиотеки: bibl3@biblioteki.perm.ru или личным сообщением в группе библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/smartbiblioteka.perm), сопроводив оригинальной подписью.
22 марта в группе библиотеки «ВКонтакте» опубликуют все работы участников фотоконкурса, а в соцсети TikTok разместят видеоролик с любимцами. Имена победителей и призеров объявят 31 марта. Они получат от библиотеки тематические подарки. Узнать подробности о конкурсе можно по телефону библиотеки: 207-50-84.
В России принято отмечать День кошки 1 марта. Это неофициальный праздник, он сложился стихийно, однако в этом году День кошки будет проходить уже в 18 раз.
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