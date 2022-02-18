Жительница Прикамья осуждена за кражу
Пермский край: новости дня
В Чайковском суд вынес приговор 32-летней местной жительнице. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина признана виновной в краже с банковского счета.
Следователи отдела МВД по Чайковскому городскому округу установили, что в декабре фигурантка установила в свой телефон сим-карту из планшета 56-летнего отца. Женщина зарегистрировалась в приложении банка, получила доступ к деньгам родственника и совершила несколько переводов на свой банковский счет. Ее отец обнаружил несанкционированный перевод денег и обратился за помощью в полицию.
Чайковский городской суд признал гражданку виновной и приговорил ее к году лишения свободы условно.
Следователи отдела МВД по Чайковскому городскому округу установили, что в декабре фигурантка установила в свой телефон сим-карту из планшета 56-летнего отца. Женщина зарегистрировалась в приложении банка, получила доступ к деньгам родственника и совершила несколько переводов на свой банковский счет. Ее отец обнаружил несанкционированный перевод денег и обратился за помощью в полицию.
Чайковский городской суд признал гражданку виновной и приговорил ее к году лишения свободы условно.
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