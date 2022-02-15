Прикамский Росреестр: в 2022 году в Пермском крае будет проведена кадастровая оценка около 1,5 миллиона земельных участков

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2022 году во всех субъектах Российской Федерации, в Пермском крае в том числе, без учета ограничений по периодичности в обязательном порядке будет проведена массовая государственная кадастровая оценка земельных участков.Единая периодичность проведения государственной кадастровой оценки во всех субъектах РФ установлена федеральным законодательством в сфере государственной кадастровой оценки (Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В перечень включено около 1,5 млн земельных участков Пермского края, о которых на 1 января 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения как об актуальных.Массовую государственную кадастровую оценку в Прикамье проводит ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Результаты определения кадастровой стоимости утверждаются краевым министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности.Кадастровая стоимость объектов недвижимости необходима при начислении различного вида налогов: налога на имущество, земельного налога, определения госпошлины при разбирательствах в суде или при наследовании объекта и пр. Чтобы не допустить ошибки, она должна быть актуальной.Кадастровая оценка проводится в отношении всех земельных участков, даже если у участка отсутствует, например, категория земель или вид разрешенного использования, не уточнены границы.«Поэтому для расчета правильной стоимости Управление рекомендует землепользователям проверить характеристики своих участков, - поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская. - Это можно сделать с помощью Публичной кадастровой карты сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru. Если будут выявлены несоответствия, их нужно исправить, в том числе провести кадастровые работы для определения местоположения границ участков для уточнения сведений о площади и внести необходимые сведения в ЕГРН».Кадастровая стоимость земельных участков, по которым в течение 2022 года правообладателями будут проведены уточнения характеристик в ЕГРН, будет пересчитана в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» (от 03.07.2016 № 237-ФЗ).Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков, включенных в перечень, проведенной в 2022 году, будут применяться для налогообложения с 1 января 2023 года.По всем возникающим вопросам о размере кадастровой стоимости объектов недвижимости пермяки могут обратиться в ЦТИ Пермского края: e-mail: info@ctipk.ru, единый многоканальный номер центра: 8-800-100-24-16, телефон для предварительной записи: (342) 241-25-97.Узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости можно на сайте Росреестра с помощью простых и удобных сервисов: «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки».Также можно заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Такая выписка выдается бесплатно любому лицу, ее можно получить лично в офисах МФЦ, онлайн на сайте Росреестра, портале Госуслуги.ру или через сервис филиала Федеральной кадастровой палаты.