Профсоюз Службы судебных приставов РФ по Пермскому краю всегда готов прийти на помощь сотрудникам

11.03 Пятница, 18 февраля 2022
Пермский край: новости дня
В прошлом году объединенная организация профсоюза УФССП России по Пермскому краю сделала важный шаг навстречу продуктивному сотрудничеству с работодателем. После длительного диалога было подписано обоюдовыгодное Соглашение о социальном партнерстве. В нем прописаны все права и обязанности сторон, а итоги года свидетельствуют о том, что оно неукоснительно выполняется.

Так, за прошедший год членам профессионального союза Службы было выделено порядка 600 тыс. рублей в качестве материальной помощи. Были рассмотрены заявления сотрудников, которые вступили в брак, родили ребенка или нуждались в денежных средствах в связи с болезнью или смертью близких. Шестьдесят человек вместе с членами своих семей посетили санаторий «Зеленая долина» на Черном море. Им была частично компенсирована стоимость за приобретение санитарно-курортных и детских оздоровительных путевок.

Забота о комфорте и здоровье сотрудников — зона повешенного внимания профсоюзного совета. За счет взносов было закуплено и установлено пять кондиционеров в кабинетах Управления. Кроме того, с начала пандемии, по инициативе членов профсоюза происходит закупка масок, перчаток, электронных термометров и санитайзеров для сотрудников Службы. Эти запасы постоянно пополняются. Не оставили без внимания и всероссийскую компанию по вакцинации. Любой желающий мог обратиться в профком и записаться на прививку от Covid-19, гриппа и клещевого энцефалита.

Все вместе, с детьми, отпраздновали «День Семьи», маленьких гостей развлекали участники научно-популярного шоу, была устроена экскурсия по зданию Управления ФССП по Пермскому краю, было очень трогательно наблюдать за тем, как родители рассказывают и показывают ребятам свою работу. Зимой прокатились дружной компанией в гости к страусам, на одну из птицеводческих ферм Прикамья. Такие мероприятия регулярно проводятся во всех структурных подразделениях Службы судебных приставов по Пермскому краю. Любое первичное звено профсоюза может рассчитывать на выделение денежных средств из совместного бюджета для проведения рекреационных мероприятий. За прошлый год на культурно-массовые мероприятия было потрачено порядка 1 млн 864 тыс. рублей. Также под эгидой профсоюзного движения были организованы праздники посвященные Дню Флага Российской Федерации, принятие присяги.

Профсоюз всегда открыт для работников, чьи права защищает. В любой момент, каждый из них, может придти и посоветоваться в сложной рабочей и жизненной ситуации. Стоит отметить, что благодаря своевременному и грамотному модерированию ситуаций, в этом году не было ни одного спора между сотрудником и руководством Службы в правовом поле. Во многом это происходит благодаря Соглашению о социальном партнерстве. В УФССП России по Пермскому краю созданы условия для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников, постоянно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди работников, осуществляется финансирование и обеспечивается прохождение работниками Управления профессиональной переподготовки. Кроме того профсоюзный актив продолжает совершенствовать свои знания и умения на профессиональном поле. В 2021 году на обучение профсоюзных кадров было выделено 120 тыс. рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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