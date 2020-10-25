Служба крови Пермского края нуждается в донорах

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Пермской краевой станции переливания крови необходимо удовлетворить потребность медицинских организаций края в донорской крови на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и сезонной заболеваемости ОРВИ. С 26 октября отменены все выездные дни донора. Прием доноров организован в стационарных пунктах – станциях и отделениях переливания крови в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.Как поясняют в Службе переливания крови, компоненты крови жизненно необходимы для оказания полноценной и своевременной медицинской помощи при лечении многих патологических состояний в гематологии, онкологии, терапии, хирургии, травматологии, акушерстве, педиатрии.Для организации плановой работы лечебных учреждений ежедневно Пермская краевая станция переливания крови передает им 50 литров эритроцитсодержаших компонентов, 20 литров свежезамороженной плазмы, 45 доз концентрата тромбоцитов. Сейчас, как пояснили в службе, удается покрывать минимальную потребность медорганизаций, при этом запасы компонентов не пополняются. Главный врач Службы крови Оксана Самовольникова поясняет: «Несмотря на все наши усилия, мы испытываем дефицит в донорской крови. Потребность не снижается. Мы должны иметь достаточный запас компонентов донорской крови на случай послеродового кровотечения, неотложных операций, лечения онкологии и наследственных заболеваний, например, гемофилии. Единственный способ, c которым у нас будет достаточно крови для наших пациентов каждый день, – это регулярно сдавать кровь».Чтобы обеспечить бесперебойную поставку компонентов, необходимо, чтобы каждый день на станции приходило от 165 доноров. Сейчас, к сожалению, приходит половина.«Мы тщательно отбираем доноров и даже в сложных условиях не отступаем от стандартов. В нашей работе используется компьютерная база крови и ее компонентов. Кроме того, мы ведем постоянный обмен информацией с базами федерального уровня и региональными центрами СПИД, кожно-венерологических, наркологических, туберкулезных центров. Всех потенциальных доноров мы проверяем по этим базам, чтобы отсеять заведомо нездоровых людей. Поэтому только 70% обратившихся в результате становятся донорами», – добавляет Оксана Самовольникова.С июля было проведено 80 дней донора «на выезде», в ходе которых кровь сдали почти 4 тыс. человек. На станциях переливания крови в Перми и Кунгуре с начала октября принято 1850 доноров.Прием доноров на станциях переливания крови в Перми и Кунгуре организован по предварительной записи по телефону. Во время записи сотрудник Службы крови проводит предварительный опрос на наличие противопоказаний.Пермская краевая станция переливания крови находится по адресу: Пермь, ул. Лебедева, 54 и принимает доноров в будни с 08.00 до 13.30 (в пятницу до 13.00). Запись – за 1 день до сдачи крови по тел. 8 (342) 282-53-21, прием звонков – понедельник-четверг 13.30-15.00 и пятница 12.30-14.00.Кунгурский филиал ГБУЗ «ПКСПК» находится по адресу: Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45г и принимает доноров в будни с 08.00 до 13.30 (в пятницу до 13.00). Запись идет вперед на несколько дней по тел. 8 (34 271) 2-69-61, прием звонков – понедельник-четверг 13.30-15.00 и пятница 12.30-14.00.Если вы хорошо себя чувствуете, не ощущаете признаков заболевания, то именно сейчас – лучший момент, чтобы пополнить банк крови вашего региона, сдать кровь или ее компоненты в соответствии с потребностями Службы крови. Сейчас в Службе крови Пермского края нуждаются в донорах всех групп крови.После успешной сдачи крови донор получает справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Справку можно использовать в течение 1 года с даты донации.