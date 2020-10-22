29 октября в Ленинском районе Перми откроется городская ярмарка

14.48 Вторник, 27 октября 2020
Пермский край: новости дня
Площадка по адресу: улица Борчанинова, 13 будет работать до 31 октября. Покупатели смогут приобрести разные сорта мёда, мясные деликатесы и полуфабрикаты, молочную продукцию.

В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми пояснили, что ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00 по адресу: улица Борчанинова, 13. Разнообразные сорта мёда, леденцы, мясные деликатесы и полуфабрикаты, молочная продукция и работы мастеров – все это можно будет приобрести на торговой площадке. Ярмарки – это возможность для жителей города купить качественные товары от местных производителей.

Организатор ярмарок следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и исполнением методических рекомендаций Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции,

Напомним, с прошлого года функция по организации и проведению ярмарок передана МКУ «Пермский центр бизнеса». Участие в ярмарках бесплатное. Заявку на участие можно подать в режиме онлайн на сайте Пермского бизнес-инкубатора или по телефону: 20-185-00.
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