В Пермском крае выявлено 154 случая коронавируса

14.40 Вторник, 27 октября 2020
Пермский край: новости дня
На 27 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 154 случая COVID-19, всего их стало 12888. Ежесуточный прирост больных – 1,2%, коэффициент распространения болезни – 1,13.

Выписаны из больниц 93 человека, всего выздоровели 8600 прикамцев. Умерли 9 человек: семь от коронавируса, двое по другим причинам.

Из новых заболевших 97 человек проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно на дому. 154 человека – это 96 женщин, 52 мужчины и 6 детей (2 девочки и 4 мальчика) . Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 77 человек в возрасте 45-65, 50 человек старше 65 лет.

В России за сутки зафиксировано 16550 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 547 774.
© Вечерние ведомости
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