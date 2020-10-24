«Горьковка» знакомит с первой русской «Арифметикой»

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С 26 октября по 1 ноября краевая библиотека им. Горького представляет третью онлайн-выставку из цикла «В пользу российского юношества», посвященного учебным изданиям прошлых веков: Леонтий Филиппович Магницкий «Арифметика».В 1703 году в Москве был отпечатан первый учебник по математике – «Арифметика» преподавателя Школы навигацких и математических наук Леонтия Филиповича Магницкого. Книга была подготовлена по повелению Петра I. Она насчитывала 662 страницы, была набрана кириллицей и украшена гравюрами. Текст «Арифметики» иллюстрировали рисунками и чертежами, в учебнике использовались стихотворные вставки.В учебник Магницкого включили много занимательных задач, которые по традиции того времени были тесно связаны с практической жизнью. Многие сведения в учебнике сообщались впервые в русской учебной литературе. Он оказал огромное влияние на развитие математических знаний в России и последующие учебные издания по математике.Книга использовалась для обучения нескольких поколений русских людей до середины XIX века. По ней учился русский ученый М. В. Ломоносов, который впоследствии назвал ее «вратами учености».В редком фонде библиотеки Горького хранится экземпляр «Арифметики» Л. Ф. Магницкого. «В экземпляре «Арифметики» из библиотеки Горького многочисленные записи XVIII-XIX веков свидетельствуют о том, что она принадлежала разным людям. На многих страницах рукописные решения примеров и задач, рисунки животных, которые оставили ученики, в руках которых бывал этот учебник», - рассказала заведующая отделом редких книг библиотеки им. Горького Марина Шпакова.Выставку можно найти на сайте Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького https://www.gorkilib.ru/events/ и на YouTube-канале www.youtube.com/watch?v=0Ou_05hAWMk&feature=emb_logo, 6+.