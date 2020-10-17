В Пермском крае для лечения жителей с коронавирусом развернуто более 4 тысяч коек

© Вечерние ведомости

За прошлую неделю в Пермском крае дополнительно перепрофилировано почти 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. За пятницу и выходные в регионе развернуто более 200 коек в пяти медицинских организациях: 24 койки в Чернушке, 44 койки – в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа, 10 – в Краснокамской городской больнице, 60 коек – в Березовской районной больнице и еще 66 коек – в больнице им. Вагнера (Березники).Напомним, в течение прошлой недели в Перми было открыто 375 коек: 350 в больнице им. Граля и 25 в больнице им. Гринберга. Таким образом, на сегодня в Пермском крае для лечения жителей с коронавирусом развернуто более 4 тыс. коек.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19 исходя из уровня заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались под плановые госпитализации.В настоящее время в Перми задействовано 12 медучреждений, в которых на сегодня развернуто 2757 коек. Еще 1266 коек в других территориях Прикамья: Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле, Коми-Пермяцком округе, а также в Пермском районе. На сегодня в них находится 3391 пациент: 1675 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. Из всех госпитализированных 122 пациента с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 94 чел. с COVID-19, 20 – с подозрением на инфекцию, 8 – с внебольничной пневмонией).Для оперативного исследования состояния легких работает 7 компьютерных томографов в Перми и еще 8 – в других муниципальных образованиях. Оборудование может проводить 80-100 исследований в сутки.По словам первого замминистра здравоохранения Прикамья Евгения Рожнева, сейчас многие медучреждения региона оптимизировали внутреннюю логистику и выстроили свою работу по исследованиям на КТ таким образом, что это позволяет обследовать до 5-6 чел. в час, вместо 2-3, что привело к сокращению очередей на этот вид диагностики.Как подчеркивают в региональном минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно. «Сейчас мы в течение суток в оперативном режиме отслеживаем ситуацию по каждой перепрофилированной больнице, в том числе с учетом ежедневной выписки вылечившихся и распределения «легких» и «тяжелых» пациентов между учреждениями. В том числе, координируемся в этом вопросе со станцией скорой помощи, чтобы госпитализация пациентов была максимально эффективной, – отметили в минздраве. – При этом мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больницах. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера».В министерстве здравоохранения Пермского края напоминают жителям о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Следование рекомендациям Роспотребнадзора позволит снизить нагрузку на систему медицинской помощи за счет постепенного роста заболеваемости, и каждый больной сможет получить качественное и своевременное лечение.Стоит отметить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального, Кировского и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03.Кроме того, получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы.