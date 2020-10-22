В трамваях Перми включили отопление

13.10 Понедельник, 26 октября 2020
Пермский край: новости дня
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы. В связи с понижением температуры воздуха в трамваях запущены тэновые обогреватели, находящиеся под пассажирскими сидениями.

Как пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс», тэновые обогреватели – это первая ступень отопления, которая запускается при температуре от +5 до –5 градусов.

При понижении уличной температуры ниже 5 градусов включаются электрокалориферы – приборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления – тепловые завесы.

Водители трамваев включают отопительные приборы заблаговременно, благодаря этому пассажирский салон успевает прогреться до выхода в рейс. В соответствии с действующими нормативными актами, температура в салоне должна быть не ниже +10 градусов при температуре воздуха от –15 до –25 градусов.

Помимо этого, служба пути совместно со службой энергохозяйства проводит проверку работоспособности обогревов стрелочных переводов на перекрестках трамвайных путей.

Напомним, МУП «Пермгорэлектротранс» проводит подготовку подвижного состава к зимнему периоду ежегодно. В этом году технический осмотр и сезонное обслуживание прошли 151 трамвай и 90 автобусов.
© Вечерние ведомости
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