В Прикамье подтверждено 155 случаев COVID-19

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На 26 октября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 155 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 12734.Выписаны из больниц 89 человек, всего выздоровели 8507 прикамцев. Восемь человек умерли: пятеро от COVID-19, трое от сопутствующих заболеваний.В России за сутки зафиксировано 17347 случаев коронавируса, всего их стало 1 531 224.