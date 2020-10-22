В Прикамье подтверждено 155 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 26 октября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 155 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 12734.
Выписаны из больниц 89 человек, всего выздоровели 8507 прикамцев. Восемь человек умерли: пятеро от COVID-19, трое от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 17347 случаев коронавируса, всего их стало 1 531 224.
Выписаны из больниц 89 человек, всего выздоровели 8507 прикамцев. Восемь человек умерли: пятеро от COVID-19, трое от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 17347 случаев коронавируса, всего их стало 1 531 224.
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