Начало недели в Перми будет холодным
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 0 градусов, пасмурно. Сегодня, 26 октября, днем в Перми будет немного ниже нуля, возможен мокрый снег.
Завтра будет около -2°C, в среду, 28 октября, столбик термометра поднимется до нуля. В четверг воздух прогреется до +2°C, возможны небольшие осадки в виде мороси. В пятницу ожидается около +3°C.
Завтра будет около -2°C, в среду, 28 октября, столбик термометра поднимется до нуля. В четверг воздух прогреется до +2°C, возможны небольшие осадки в виде мороси. В пятницу ожидается около +3°C.
В Свердловской области ожидается похолодание
19 октября 2020
19 октября 2020
Температура воздуха на Среднем Урале опускается все ниже
21 октября 2020
21 октября 2020
На Среднем Урале в начале недели будет холодно и ветрено
26 октября 2020
26 октября 2020
На выходных на Среднем Урале будет холодно и ветрено
23 октября 2020
23 октября 2020