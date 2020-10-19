Начало недели в Перми будет холодным

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Сейчас в столице Прикамья 0 градусов, пасмурно. Сегодня, 26 октября, днем в Перми будет немного ниже нуля, возможен мокрый снег.Завтра будет около -2°C, в среду, 28 октября, столбик термометра поднимется до нуля. В четверг воздух прогреется до +2°C, возможны небольшие осадки в виде мороси. В пятницу ожидается около +3°C.