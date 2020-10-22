Валерий Сухих: «Депутатский корпус поддержит реализацию намеченных планов»
Пермский край: новости дня
22 октября Дмитрий Махонин выступил с посланием Законодательному собранию Пермского края и представил отчет о работе краевого правительства. Губернатор представил основные принципы формирования бюджета на три года и приоритеты социально-экономического развития региона.
Как заявил губернатор, несмотря на сложные условия, с которыми столкнулся регион при формировании бюджета на будущую трехлетку, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным - исполнение всех взятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края. При этом, как было отмечено, в отношении реализации крупных инвестиционных проектов краевое правительство провело взвешенную расстановку приоритетов.
Дмитрий Махонин представил планы краевого правительства до 2023 года, рассказав о механизмах достижения основных целевых показателей государственных региональных программ, наиболее крупных инвестиционных объектах и источниках их финансирования. Отдельное внимание в Послании было уделено реализации национальных проектов. Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
В своём выступлении глава региона также обратил внимание на необходимость продолжать уже начатые в регионе программы, в том числе, газификации, расселения ветхого и аварийного жилья, развития дорожной сети. Губернатор отметил и те направления, которые требуют в сегодняшних социально-экономических условиях новых подходов со стороны краевой власти: градостроительство, развитие государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.
Губернатор Дмитрий Махонин выразил надежду на содействие депутатов в вопросе контроля исполнения решений в некоторых сферах, например, таких как градостроительство. Также глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку в вопросах предоставления социальных льгот, помощи бизнесу в период пандемии и создания комфортных условий для потенциальных инвесторов.
«Послание губернатора Законодательному собранию – ежегодное событие, которое позволяет депутатскому корпусу оценить главные векторы краевой политики, которые глава региона определяет для органов исполнительной власти. В своем первом послании на посту губернатора Дмитрий Николаевич предложил достаточно полное видение развития региона, которое, на мой взгляд, совершенно точно отражает потребности региона и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Важно отметить, что сегодня мы услышали четкие предложения по решению важных для региона вопросов: часть из них требуют совершенно новых инструментов реализации, другая часть - станет логичным продолжением уже работающих механизмов. Губернатор обозначил основные приоритеты региональной политики в разных сферах на ближайшие годы, что позволит нам оперативно и эффективно реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, направленные на решения стратегических задач. От лица депутатского корпуса выражаю готовность содействовать в реализации намеченных планов и оказывать всецелую поддержку в вопросе законодательного регулирования», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, в краевом бюджете на ближайшую трёхлетку запланирована серьёзная финансовая поддержка муниципалитетов. В следующем году объём финансирования составит свыше 30 млрд рублей. Половина средств предусмотрена на важные социальные стройки и дорожные ремонты, другая часть пойдёт на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Как заявил губернатор, несмотря на сложные условия, с которыми столкнулся регион при формировании бюджета на будущую трехлетку, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным - исполнение всех взятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края. При этом, как было отмечено, в отношении реализации крупных инвестиционных проектов краевое правительство провело взвешенную расстановку приоритетов.
Дмитрий Махонин представил планы краевого правительства до 2023 года, рассказав о механизмах достижения основных целевых показателей государственных региональных программ, наиболее крупных инвестиционных объектах и источниках их финансирования. Отдельное внимание в Послании было уделено реализации национальных проектов. Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
В своём выступлении глава региона также обратил внимание на необходимость продолжать уже начатые в регионе программы, в том числе, газификации, расселения ветхого и аварийного жилья, развития дорожной сети. Губернатор отметил и те направления, которые требуют в сегодняшних социально-экономических условиях новых подходов со стороны краевой власти: градостроительство, развитие государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.
Губернатор Дмитрий Махонин выразил надежду на содействие депутатов в вопросе контроля исполнения решений в некоторых сферах, например, таких как градостроительство. Также глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку в вопросах предоставления социальных льгот, помощи бизнесу в период пандемии и создания комфортных условий для потенциальных инвесторов.
«Послание губернатора Законодательному собранию – ежегодное событие, которое позволяет депутатскому корпусу оценить главные векторы краевой политики, которые глава региона определяет для органов исполнительной власти. В своем первом послании на посту губернатора Дмитрий Николаевич предложил достаточно полное видение развития региона, которое, на мой взгляд, совершенно точно отражает потребности региона и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Важно отметить, что сегодня мы услышали четкие предложения по решению важных для региона вопросов: часть из них требуют совершенно новых инструментов реализации, другая часть - станет логичным продолжением уже работающих механизмов. Губернатор обозначил основные приоритеты региональной политики в разных сферах на ближайшие годы, что позволит нам оперативно и эффективно реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, направленные на решения стратегических задач. От лица депутатского корпуса выражаю готовность содействовать в реализации намеченных планов и оказывать всецелую поддержку в вопросе законодательного регулирования», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.
Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, в краевом бюджете на ближайшую трёхлетку запланирована серьёзная финансовая поддержка муниципалитетов. В следующем году объём финансирования составит свыше 30 млрд рублей. Половина средств предусмотрена на важные социальные стройки и дорожные ремонты, другая часть пойдёт на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Стерилизованным жительницам Уктусского пансионата предложат забеременеть с помощью ЭКО
22 октября 2020
22 октября 2020
В Екатеринбурге обсудили каким должен выглядеть современный храм
20 октября 2020
20 октября 2020