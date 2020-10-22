Валерий Сухих: «Депутатский корпус поддержит реализацию намеченных планов»

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22 октября Дмитрий Махонин выступил с посланием Законодательному собранию Пермского края и представил отчет о работе краевого правительства. Губернатор представил основные принципы формирования бюджета на три года и приоритеты социально-экономического развития региона.Как заявил губернатор, несмотря на сложные условия, с которыми столкнулся регион при формировании бюджета на будущую трехлетку, ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным - исполнение всех взятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края. При этом, как было отмечено, в отношении реализации крупных инвестиционных проектов краевое правительство провело взвешенную расстановку приоритетов.Дмитрий Махонин представил планы краевого правительства до 2023 года, рассказав о механизмах достижения основных целевых показателей государственных региональных программ, наиболее крупных инвестиционных объектах и источниках их финансирования. Отдельное внимание в Послании было уделено реализации национальных проектов. Пермский край участвует во всех 12 национальных проектах, инициированных президентом России Владимиром Путиным.В своём выступлении глава региона также обратил внимание на необходимость продолжать уже начатые в регионе программы, в том числе, газификации, расселения ветхого и аварийного жилья, развития дорожной сети. Губернатор отметил и те направления, которые требуют в сегодняшних социально-экономических условиях новых подходов со стороны краевой власти: градостроительство, развитие государственно-частного партнерства, инвестиционная политика.Губернатор Дмитрий Махонин выразил надежду на содействие депутатов в вопросе контроля исполнения решений в некоторых сферах, например, таких как градостроительство. Также глава региона поблагодарил парламентариев за поддержку в вопросах предоставления социальных льгот, помощи бизнесу в период пандемии и создания комфортных условий для потенциальных инвесторов.«Послание губернатора Законодательному собранию – ежегодное событие, которое позволяет депутатскому корпусу оценить главные векторы краевой политики, которые глава региона определяет для органов исполнительной власти. В своем первом послании на посту губернатора Дмитрий Николаевич предложил достаточно полное видение развития региона, которое, на мой взгляд, совершенно точно отражает потребности региона и отвечает вызовам сегодняшнего дня. Важно отметить, что сегодня мы услышали четкие предложения по решению важных для региона вопросов: часть из них требуют совершенно новых инструментов реализации, другая часть - станет логичным продолжением уже работающих механизмов. Губернатор обозначил основные приоритеты региональной политики в разных сферах на ближайшие годы, что позволит нам оперативно и эффективно реагировать на запросы времени, формировать бюджетные расходы, направленные на решения стратегических задач. От лица депутатского корпуса выражаю готовность содействовать в реализации намеченных планов и оказывать всецелую поддержку в вопросе законодательного регулирования», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, в краевом бюджете на ближайшую трёхлетку запланирована серьёзная финансовая поддержка муниципалитетов. В следующем году объём финансирования составит свыше 30 млрд рублей. Половина средств предусмотрена на важные социальные стройки и дорожные ремонты, другая часть пойдёт на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.