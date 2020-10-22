В Пермском крае зафиксировано 153 случая коронавируса

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На 25 октября за сутки, по официальным данным, в Прикамье выявлено 152 случая COVID-19, общее количество достигло 12579. Ежесуточный прирост больных – 1,2%, коэффициент распространения болезни – 1,17.Выписаны из больниц 87 человек, всего выздоровели 8418 прикамцев. Умерли семь человек: четверо от коронавируса, трое по другим причинам.В России за сутки подтверждено 16710 случаев COVID-19, из них в Москве – 4455. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 513 877 случаев.