В Пермском крае зафиксировано 153 случая коронавируса
Пермский край: новости дня
На 25 октября за сутки, по официальным данным, в Прикамье выявлено 152 случая COVID-19, общее количество достигло 12579. Ежесуточный прирост больных – 1,2%, коэффициент распространения болезни – 1,17.
Выписаны из больниц 87 человек, всего выздоровели 8418 прикамцев. Умерли семь человек: четверо от коронавируса, трое по другим причинам.
В России за сутки подтверждено 16710 случаев COVID-19, из них в Москве – 4455. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 513 877 случаев.
Выписаны из больниц 87 человек, всего выздоровели 8418 прикамцев. Умерли семь человек: четверо от коронавируса, трое по другим причинам.
В России за сутки подтверждено 16710 случаев COVID-19, из них в Москве – 4455. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 513 877 случаев.
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