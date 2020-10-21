Благодаря усилиям Дмитрия Махонина в Пермский край прибудет крупная партия лекарств

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23 октября из Курска в Прикамье отправлены «Арбидол» и «Азитромицин» от производителя «Фармстандарт». Получить оперативно крупную партию лекарств стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с компанией. В Пермский край прибудет более 90 тыс. упаковок лекарств: более 50 тыс. пачек «Арбидола» (100 мг), 30 тыс. пачек «Арбидола» (50 мг) и 10 тыс. упаковок антибиотика «Азитромицин».На следующей неделе лекарства будут распределены по точкам продажи одной из крупнейшей сети аптек в регионе «Планета здоровья». Ранее, на совещании с аптечными сетями, Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона, вопрос особенно актуален сейчас из-за повышенного спроса. Противовирусные препараты назначаются как для лечения и профилактики ОРВИ, так и для медикаментозной профилактики коронавируса. «Сейчас есть сложности в получении лекарств, связанные с введением новой системы маркировки в стране. Поэтому проблема с временным дефицитом препаратов в аптеках есть у всех регионов. Краевые власти и я лично сделаем всё, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит здоровье и жизнь наших земляков», – обозначил Дмитрий Махонин.Собственник сети аптек «Планета здоровья» Александр Броварец отметил весомый вклад помощи губернатора в ускорение поставки лекарств. «Мы работаем со всеми производителями противовирусных препаратов и антибиотиков, но дефицит по ряду важнейших лекарств остается. Надеемся, что ситуация с обеспечением лекарствами жителей Пермского края будет улучшаться, так как здесь активно помогает губернатор. Он уже договорился о приоритетных поставках с заводом «Фармстандарт» (Курск), крупнейшим производителем лекарств в РФ. Первая машина с «Арбидолом» и «Азитромицином» прибудет в Пермь в выходные. В начале следующей недели эти лекарства будут доставлены во все аптеки в Пермском крае», – рассказал Александр Броварец.Этих запасов, по словам главы аптечной сети, хватит на месяц.Помимо этого, пермская сеть аптек ждет в ближайшее время еще одну крупную партию лекарств (запасом примерно на месяц): «Левофлоксацин», «Цефтриаксон» и «Парацетамол».