50% клиентов-юрлиц «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на онлайн-сервисы компании

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Пермский филиал ЭнергосбыТ Плюс напоминает клиентам о возможности использовать онлайн-сервисы компании, а также расчетно-кассовых центров в Пермском крае. Сегодня на дистанционный формат уже перешли почти 50% юридических лиц и 10% физических лиц, что особенно актуально в период сложной эпидемиологической ситуации.В 2020 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» значительно расширил возможности удаленного обслуживания юридических лиц. В апреле на сайте филиала появилась опция регистрации личного кабинета, и к середине октября ей воспользовались 2,8 тыс. клиентов-юрлиц, или 22% от общего числа клиентов этой категории. Число клиентов, использующих систему электронного документооборота — 5,8 тыс. (45%) Они выбирают возможность получать счета-фактуры и иную документацию в режиме онлайн, значительно сокращая временные и транспортные издержки.Количество клиентов-физических лиц, использующих онлайн-инструменты для оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения также выросло. В сравнении с первыми месяцами 2020 г. к началу осени число таких абонентов выросло с 9 тыс. до 25 тыс. лицевых счетов, или составляет сегодня порядка 7% клиентов РСО.АО «ЭнергосбыТ Плюс» заботится о своих клиентах и рекомендует им использовать дистанционные сервисы для оплаты услуг и передачи показаний. Сейчас в Пермском крае у «ЭнергосбыТ Плюс» есть ряд простых в использовании каналов, которые позволяют оплачивать услуги, получать консультации специалистов и передавать показания, не выходя из дома. «В «ЭнергосбыТ Плюс» призывают всех пользоваться онлайн-сервисами оплаты и передачи показаний приборов учета. Это удобно, а главное в сегодняшних условиях — безопасно для здоровья», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.