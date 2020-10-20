В Пермском крае начинающие самозанятые смогут взять льготный кредит от 300 тысяч рублей

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Для поддержки самозанятых в период пандемии Микрофинансовая организация Пермского края и Агентство по развитию МСП разработали новый льготный заем. Получить его смогут не только те самозанятые, которые ведут предпринимательскую деятельность давно, но и те, кто только начинает свое дело.Финансовый продукт «Самозанятый» предоставляется в залоговой и беззалоговой форме в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.Заинтересованные в финансовой помощи жители Прикамья могут взять деньги под залог по ключевой ставке Центробанка России 4,25%, а без залога – по ставке 6,375%. Получить заем можно в центре «Мой бизнес» (ул. Окулова, 75/1).По данным Федеральной налоговой службы, в Пермском крае на 1 октября зарегистрированы 19 187 самозанятых. Согласно условиям нового займа, они могут получить до 1 млн руб., если ведут деятельность минимум полгода, и до 300 тыс. руб. – если только начинают свое дело. Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств и вложение во внеоборотные активы.«Новые займы можно брать на три года с отсрочкой по основному платежу до трех месяцев. Займы созданы, чтобы поддержать жителей в период пандемии, а также стимулировать развитие института самозанятых. Уже сейчас люди могут использовать финансовые ресурсы и начать работать на себя, опираясь на свои навыки и компетенции», – говорит директор Микрофинансовой организации Пермского края Екатерина Тукмачева.Подробная информация размещена на сайте https://mfk59.ru/. Кроме того, интересующие вопросы предприниматели могут задать по телефону горячей линии 8-800-300-80-90.Напомним, региональная Микрофинансовая организация действует на базе центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Для предпринимателей и самозанятых центр оказывает бесплатное консультирование от экспертов по налогообложению, организации бизнеса, маркетингу, трудовому праву, а также по получению иных мер поддержки. Кроме того, самозанятым доступно бесплатное прохождение образовательных программ от Пермского фонда развития предпринимательства.Ранее для помощи самозанятым в регионе были созданы мобильные приложения.Yamagoo – ресурс на платформах iOS и Android позволяет заказчикам подобрать исполнителей для своих задач, а мастерам, в свою очередь, быстро найти клиентов.Ckassa Start - сервис позволяет принимать безналичные платежи с мгновенным подключением и без необходимости открытия расчетного счета в банке. Самозанятые смогут легко получать денежные средства от клиентов и распоряжаться ими без похода в банк (при помощи виртуальной карты).Также самозанятые жители Прикамья могу получить кредит в региональном «МСП Банке» до 1 млн рублей по ставке 7,75% годовых.