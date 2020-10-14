В Пермском крае выявлено 144 случая COVID-19

© Вечерние ведомости

На 23 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, зафиксировано 144 случая коронавируса, всего их стало 12277.Выписаны из больниц 87 человек, всего выздоровел 8241 прикамец. Умерли десять человек: пятеро от COVID-19 (всего 367), пятеро от сопутствующих заболеваний (всего 242).В России за сутки подтверждено 17340 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 480 646.