В Пермском крае выявлено 144 случая COVID-19
Пермский край: новости дня
На 23 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, зафиксировано 144 случая коронавируса, всего их стало 12277.
Выписаны из больниц 87 человек, всего выздоровел 8241 прикамец. Умерли десять человек: пятеро от COVID-19 (всего 367), пятеро от сопутствующих заболеваний (всего 242).
В России за сутки подтверждено 17340 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 480 646.
Выписаны из больниц 87 человек, всего выздоровел 8241 прикамец. Умерли десять человек: пятеро от COVID-19 (всего 367), пятеро от сопутствующих заболеваний (всего 242).
В России за сутки подтверждено 17340 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 480 646.
За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
14 октября 2020
14 октября 2020
За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
22 октября 2020
22 октября 2020
В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
18 октября 2020
18 октября 2020
На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
15 октября 2020
15 октября 2020