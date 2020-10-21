Благодаря нацпроекту в этом году в Прикамье оборудовали 1806 контейнерных площадок для сбора отходов
Пермский край: новости дня
В Пермском крае завершилось обустройство новых контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. За год обустроено 1806 площадок в 39 муниципалитетах Прикамья. Финансирование работ проводилось по двум федеральным программам: «Формирование комфортной городской среды», входит в нацпроект «Жилье и городская среда», и «Комплексное развитие сельских территорий».
Больше всего контейнерных площадок установлено в Уинском муниципальном округе (192 площадки), в Куединском районе (118 площадок), в Частинском районе (103 площадки). Площадки оборудованы с учетом требований СанПиН по типовым проектам. Они имеют твердое основание и защиту от разлета мусора.
По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Андрея Кокорева, организация современного способа сбора отходов – одно из важных направлений работы министерства. «До старта экологической реформы услугу сбора твердых коммунальных отходов получали чуть более 400 населенных пунктов, сегодня услугу получают жители 1662 населённых пунктов (почти 97% населения Пермского края). Расширение географии вывоза потребовало дополнительных контейнерных площадок. Чтобы оказать помощь муниципалитетам в установке площадок, мы предусмотрели возможность финансирования этих работ по федеральным программам. Перечень площадок сформирован с учетом заявок муниципалитетов», – сообщил Андрей Кокорев. Сейчас формируется перечень контейнерных площадок, которые будут обустроены в 2021 году.
Кроме того, до конца 2020 года региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» планирует установить порядка 8000 новых контейнеров.
Больше всего контейнерных площадок установлено в Уинском муниципальном округе (192 площадки), в Куединском районе (118 площадок), в Частинском районе (103 площадки). Площадки оборудованы с учетом требований СанПиН по типовым проектам. Они имеют твердое основание и защиту от разлета мусора.
По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Андрея Кокорева, организация современного способа сбора отходов – одно из важных направлений работы министерства. «До старта экологической реформы услугу сбора твердых коммунальных отходов получали чуть более 400 населенных пунктов, сегодня услугу получают жители 1662 населённых пунктов (почти 97% населения Пермского края). Расширение географии вывоза потребовало дополнительных контейнерных площадок. Чтобы оказать помощь муниципалитетам в установке площадок, мы предусмотрели возможность финансирования этих работ по федеральным программам. Перечень площадок сформирован с учетом заявок муниципалитетов», – сообщил Андрей Кокорев. Сейчас формируется перечень контейнерных площадок, которые будут обустроены в 2021 году.
Кроме того, до конца 2020 года региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» планирует установить порядка 8000 новых контейнеров.
Прокуратура проверит информацию о свалке около Кольцово
21 октября 2020
21 октября 2020
Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
19 октября 2020
19 октября 2020
В Екатеринбурге обсудили каким должен выглядеть современный храм
20 октября 2020
20 октября 2020