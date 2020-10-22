За сутки коронавирус выявлен у жителей 11 территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Прикамье зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи выявлены в 11 территориях региона.
Новый рекорд по числу заболевших установлен в Перми, здесь выявлено 117 жителей с коронавирусом. 12 заболевших обнаружено в Березниках, еще два - в Соликамске. По одному инфицированному подтверждено в 8 территориях Пермского края: в Бардымском округе, Гайнах, Кудымкаре, Кунгурском и Пермском районах, Лысьве, Суксуне и Чердыни.
Всего в Пермском крае выявлено 12133 заболевших. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.
Новый рекорд по числу заболевших установлен в Перми, здесь выявлено 117 жителей с коронавирусом. 12 заболевших обнаружено в Березниках, еще два - в Соликамске. По одному инфицированному подтверждено в 8 территориях Пермского края: в Бардымском округе, Гайнах, Кудымкаре, Кунгурском и Пермском районах, Лысьве, Суксуне и Чердыни.
Всего в Пермском крае выявлено 12133 заболевших. На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.
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