В Пермском крае назначен новый защитник предпринимателей

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Депутаты одобрили кандидатуру Павла Новоселова на государственную должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.На пленарном заседании Законодательного собрания был принят проект постановления «О назначении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае».Новым Уполномоченным назначен Новоселов Павел Юрьевич. После принятия постановления Законодательного собрания он принес присягу.Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих поздравил нового бизнес-омбудсмена с назначением и выразил надежду на совместную конструктивную деятельность в сфере защиты и поддержки интересов прикамского бизнеса и предпринимательства.В соответствии с законом Пермского края на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее образование. Уполномоченный назначается на должность постановлением Законодательного собрания Пермского края по согласованию с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на 5 лет.