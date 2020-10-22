Бюджет ТФОМС Прикамья прошел первое чтение

© Вечерние ведомости

Краевые парламентарии одобрили в первом чтении проект бюджета территориального фонда ОМС.В 2021 году доходы ТФОМС запланированы в размере 44,1 млрд рублей, что больше уровня 2020 года на 1,4 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы фонда составят по 45,8 млрд рублей.На финансовое обеспечение организаций ОМС в 2021 году планируется направить 39,6 млрд рублей, на диализ – 88,3 млн рублей, на финансовое оказание медицинской помощи по социально-значимым заболеваниям – 4,1 млрд рублей, на оплату медицинской помощи лицам, не застрахованным по ОМС, – 41,8 млн рублей.В рамках пленарной недели депутаты краевого парламента уделяли особое внимание финансированию мер по обеспечению медицинской помощи больным ковидом, а также проведению тестирования. По словам руководителя ТФОМС Пермского края Татьяны Мельниковой, в этом году федеральный бюджет возместил незапланированные затраты на оказание медицинской помощи больным ковидом и проведение тестирования в сумме 280 млн рублей за период с апреля по июнь.«Источник финансирования средств для расширения коечной сети, которая готова принять больных с ковидом, – это ОМС. На сегодняшний день есть нормированный страховой запас в сумме 700 млн рублей, который при необходимости будет использован на эти цели», – отметила Татьяна Мельникова во время октябрьского заседания комитета по социальной политике.«Этот год показал нам, насколько важно оперативно принимать решения для оказания поддержки гражданам в период пандемии. Проект бюджета фонда ОМС сформирован с учетом всех возможных рисков, в том числе, связанных с пандемией коронавируса. От лица депутатского корпуса могу с уверенностью сказать – в случае необходимости краевой парламент готов принять необходимые решения для оказания качественной медицинской помощи жителям края и повышения эффективности работы медицинских служб», - отметил Валерий Сухих.