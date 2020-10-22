В Прикамье подтверждено 139 случаев коронавируса

12.55 Четверг, 22 октября 2020
Пермский край: новости дня
На 22 октября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 139 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 12133.

Выписан из больниц 81 человек, всего выздоровели 7993 прикамцев. Умерли шесть человек: трое от коронавируса, трое по другим причинам.

В России за сутки зафиксирован 15971 случай COVID-19, всего их стало 1 463 306.
© Вечерние ведомости
За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
22 октября 2020
За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
13 октября 2020
На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
15 октября 2020
За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
20 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Будем заниматься реальной работой!»

Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:18 Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 9 детей
13:15 В Суксунский пруд выпустили более 4,5 тысячи мальков белого амура
12:58 Пермский край стал одним из лидеров ПФО по финансовой устойчивости предприятий
12:55 В Прикамье подтверждено 139 случаев коронавируса
12:44 Минкульт: Культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями
11:49 «Т Плюс» в Перми подключила к теплу крупнейший краевой торгово-развлекательный центр площадью более 83 тыс. кв. метров
09:47 Бизнес Прикамья представил новейшую продукцию для нужд «Уралкалия»
20:06 Пермские МФЦ возвращаются к обслуживанию по предварительной записи
20:00 По поручению Дмитрия Махонина количество операторов колл-центра по коронавирусу и ОРВИ Прикамья увеличат
19:35 В выходные в Перми из-за работ на сетях газоснабжения изменится движение автобусов на улице Героев Хасана
19:01 В Прикамье установили новый рекорд по числу проведенных исследований на COVID-19 за сутки
18:31 Для предпринимателей Прикамья в рамках нацпроекта открыт новый льготный заем
16:57 В Пермском крае будет организована единая справочная по наличию лекарств в аптеках
14:42 В Прикамье годовой план расселения аварийного жилья выполнен на 82%
13:06 В Пермском крае зафиксировано 132 случая COVID-19
12:46 Долги жителей Березников за тепло и горячую воду будут взысканы через суд
12:34 Пермяки смогут бесплатно пройти ускоренное обучение в Центре опережающей профподготовки
12:30 В Пермском авиатехникуме установлен умный терминал, измеряющий температуру и определяющий наличие маски
12:24 21 октября в Индустриальном районе Перми откроются городские ярмарки
10:49 В Прикамье открыто еще 375 коек для пациентов с COVID-19
10:29 Социальные обязательства «Уралкалия» подтверждены новым коллективным договором
Все новости
12:45 В России зафиксировали 15 971 новый случай COVID-19
12:45 Глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин прилетел в Минск для встречи с Лукашенко
12:43 Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе в Лондоне почти за $10 млн
12:00 Эксперт Минздрава призвал россиян не делать компьютерную томографию «на всякий случай»
11:51 Папа Римский Франциск высказался за гражданские права однополых пар
11:44 Более 4 тысяч жителей Москвы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19
11:08 В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко
11:03 Космический корабль «Союз МС-16» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
10:57 Глава американской нацразведки обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
10:35 В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса
10:28 Путин заявил, что введение жестких ограничений в РФ из-за коронавируса не планируется
17:35 Путин заявил, что мир может столкнуться с новыми острыми проблемами в экономике
17:09 Сотрудники ФСБ задержали двух участников нападений на Дагестан в 1999 году
16:57 Анатолий Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»
16:23 На учениях в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
15:11 Самый мощный ледокол в мире «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота
14:54 Главный инфекционист Минздрава РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
14:45 Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила бесплатный обмен билетов при опоздании на рейс
14:38 Уровень лояльности россиян к банкам упал практически до нуля
13:41 В Швейцарии предложили выплатить каждому гражданину страны по 7 тысяч евро
13:12 Реальные располагаемые доходы россиян с июля по сентябрь сократились почти на 5%
Новости России и мира
12:55
22/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
12:29
22/10
 Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
21:32
21/10
 На Урале пятнадцатилетняя школьница забеременела от знакомого. Теперь ему грозит срок
20:55
21/10
 В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином
14:45
21/10
 Застолье в Екатеринбурге переросло в смертельную драку
12:36
21/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
11:58
21/10
 Начальник ГИБДД Нижнего Тагила ушел на больничный после претензий со стороны ФСБ
01:05
21/10
 В Екатеринбурге задержали бывшего владельца кафе, обвиняемого в сексуальном насилии
00:07
21/10
 Екатеринбургский мэр заявил, что людей без масок нужно выталкивать из автобусов
23:19
20/10
 В доме напротив здания мэрии Екатеринбурга от передозировки скончалась горожанка
23:08
20/10
 В Екатеринбурге насмерть разбился мужчина, выпавший из окна на Уралмаше
20:02
20/10
 В Екатеринбурге мужчина пожаловался в полицию на обокравшую его проститутку Анжелу
19:13
20/10
 Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка
18:08
20/10
 Под Богдановичем легковушка сбила четырех кабанов
15:33
20/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
13:38
20/10
 Бывшему замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского вынесли приговор
12:57
20/10
 В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:29
19/10
 Свердловские полицейские поймали педофила, домогавшегося до школьника из Невьянска
23:04
19/10
 В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10
 Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом
16:24
19/10
 Под Екатеринбургом нашли труп мужчины со шприцом в руке
Все новости