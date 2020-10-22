В Прикамье подтверждено 139 случаев коронавируса

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На 22 октября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 139 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 12133.Выписан из больниц 81 человек, всего выздоровели 7993 прикамцев. Умерли шесть человек: трое от коронавируса, трое по другим причинам.В России за сутки зафиксирован 15971 случай COVID-19, всего их стало 1 463 306.