Пермские МФЦ возвращаются к обслуживанию по предварительной записи

20.06 Среда, 21 октября 2020
Пермский край: новости дня
Переход на данный режим работы позволит контролировать количество посетителей офисов «Мои Документы» и обеспечит соблюдение мер санитарной безопасности.

В Пермском крае с 26 октября прием посетителей во всех филиалах многофункциональных центров «Мои Документы» вновь будет осуществляться только по предварительной записи. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Прикамья. Получить готовые документы можно будет в порядке «живой» очереди.

«Необходимо сделать всё так, чтобы не создавать неудобств жителям, которые будут обращаться за государственными услугами в многофункциональные центры, поэтому вводим переходный период. Механизм такого режима работы был отработан весной-летом, процесс не новый», - отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья подчеркнул, что решение о переходе на предварительную запись – вынужденная мера. В первую очередь, оно связано с необходимостью обеспечения безопасности посетителей и сотрудников МФЦ в период роста заболеваемости COVID-19.

В настоящее время в филиалах МФЦ наблюдается существенный рост числа обращений. В сентябре в центры «Мои Документы» Пермского края граждане обратились 278 тыс. раз, что на 32% больше июля 2020 года и на 0,82% аналогичного периода 2019 года. Сейчас ежедневно в филиалы обращаются свыше 12,6 тыс. посетителей. Только в офис «Центральный-2» (г. Пермь, ул. Куйбышева, 9) за один день обращаются свыше 2,6 тыс. человек.

При этом в настоящее время 18% (более 120 человек) сотрудников сети «Мои Документы» находятся на больничном. Кроме того, часть специалистов филиалов МФЦ (60 операторов) переведены на единую «горячую линию» по коронавирусу.

Переход на предварительную запись позволит снизить нагрузку на филиальную сеть МФЦ, а кроме того сократить количество людей, которые одновременно находятся в помещении многофункциональных центров.

Записаться на прием жители Пермского края могут через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн», в группе «Многофункциональный центр Пермского края (МФЦ)» в социальной сети ВКонтакте или через контактный центр по телефону: 8-800-23-43-275.
© Вечерние ведомости
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