Для предпринимателей Прикамья в рамках нацпроекта открыт новый льготный заем

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Представители малого и среднего бизнеса (МСП) могут получить до 3 млн руб. на два года по ставке 4,25%.Для поддержки бизнеса в период пандемии Микрофинансовая организация Пермского края и Агентство по развитию МСП разработали новый льготный заем «Поддержка 2020». Он предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.Ранее по распоряжению главы Пермского края Дмитрия Махонина для поддержки МСП в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в Прикамье были введены новые виды льготного кредитования. Займы были доступны всем субъектам МСП без ограничений по виду экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров. «В сфере малого и среднего предпринимательства Прикамья занято почти 375 тыс. жителей региона. Для сохранения рабочих мест и поддержки бизнеса им необходимо оказывать всестороннюю поддержку, начиная от предоставления льготных кредитов и заканчивая налоговыми послаблениями», – подчеркивал глава региона.В соответствии с условиями льготного займа «Поддержка 2020» заинтересованные в финансовой помощи предприниматели могут получить до 3 млн руб. по ключевой ставке Центробанка России 4,25% годовых.«Малый и средний бизнес сейчас в непростой ситуации, поэтому в рамках нового займа разработали два варианта получения финансовых ресурсов: залоговый и беззалоговый. При этом действует отсрочка платежа до шести месяцев», – пояснила руководитель Микрофинансовой организации Прикамья Екатерина Тукмачева.Подробная информация размещена на сайте https://mfk59.ru/. Кроме того, интересующие вопросы предприниматели могут задать по телефону горячей линии 8-800-300-80-90.Напомним, при поддержке правительства Пермского края только в сентябре субъекты МСП получили льготных займов на общую сумму 99,3 млн руб. За время пандемии Микрофинансовая организация Пермского края выдала дополнительные финансовые ресурсы 174 предприятиям региона в размере 270,34 млн руб.