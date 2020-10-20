В Пермском крае будет организована единая справочная по наличию лекарств в аптеках

16.57 Среда, 21 октября 2020
Пермский край: новости дня
Такое поручение краевому минздраву дал губернатор Дмитрий Махонин по итогам совещания с аптечными сетями Прикамья сегодня, 21 октября.
Дмитрий Махонин поручил определить, в каком формате людям будет удобнее пользоваться справочной – звонить по телефону или искать онлайн: «От всех сетей мы получили согласие на подачу данных об остатках препаратов в магазинах и на складах, поэтому сейчас важно организовать процесс информирования жителей».
Работой над вопросом займется краевой минздрав; предполагается, что единое справочное окно по наличию антибиотиков, противовирусных препаратов и иммуномодуляторов заработает в Пермском крае в течение недели.
Начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Прикамья Елена Струева отметила в своем докладе, что в крае сейчас действительно наблюдается повышенный спрос на препараты, используемые для профилактики и лечения вирусной инфекции. При этом до сентября противовирусные и антибактериальные препараты были в аптечных сетях в достаточном количестве – в среднем трехмесячный запас, а начиная с октября в Пермском крае зафиксирован ажиотажный спрос на эти виды лекарств. «Это связано как с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, так и с распространением новой коронавирусной инфекции, увеличением контактных лиц, которым требуется медикаментозная профилактика, – пояснила Елена Струева. – Если в прошлом году запасов, имеющихся сейчас, хватало на 3 месяца, то в текущей ситуации их хватит максимум на 2 недели».
Представители аптечных сетей сообщили, что имеется и задержка поставок препаратов на склады от производителей. Причиной тому – новый механизм маркировки лекарств, который только вводится на территории РФ. Те же проблемы испытывают аптечные сети по всей стране. Кроме того, небольшие задержки поставок связаны и с ограниченными мощностями заводов – спрос превышает возможности производителей.
Подводя итоги совещания, губернатор обратил внимание представителей аптечных сетей на необходимость объединения усилий в борьбе с коронавирусом: «Сейчас у жителей повышенный спрос на лекарственные препараты. Поэтому прошу отнестись с пониманием и контролировать уровень цен на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых».
© Вечерние ведомости
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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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