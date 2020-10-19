В Прикамье годовой план расселения аварийного жилья выполнен на 82%

14.42 Среда, 21 октября 2020
Пермский край: новости дня
С начала года в Пермском крае расселено 53,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, что составляет более 82% от планируемого годового объема. В благоустроенные жилые помещения уже переехали 3,71 тыс. чел. Такую информацию заместитель министра строительства, начальник управления жилищной политики Фаина Минх представила на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Пермского края.

Расселение в регионе ведется в рамках двух программ: национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. Годовой план по нацпроекту уже перевыполнен. Перед краем стояла задача расселить 29,77 тыс. кв. метров, где проживало 2,05 тыс. чел. На сегодня расселено 30,83 тыс. кв. метров, обеспечен переезд 2,13 тыс. чел.

В рамках региональной программы за год необходимо расселить 35,83 тыс. кв. метров, где проживают 2,10 тыс. чел. На сегодня уже расселено 23,16 тыс. кв. метров, 1,58 тыс. чел. переехали в благоустроенные квартиры.

До 1 сентября 2025 года в Пермском крае будет полностью ликвидирован аварийный жилфонд, признанный таковым до 2017 года, – это более 400 тыс. кв. метров, где проживают 26,47 тыс. чел. Расселение этих домов – одна из целей национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Аварийные дома, признанные таковыми после 2017 года, расселяются в рамках региональной программы. Параллельная реализация двух программ позволяет решать проблему аварийного жилья в регионе комплексно.

Напомним, по поручению губернатора Дмитрия Махонина минстрой направил в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ письмо с просьбой предоставить опережающее финансирование в размере 2,4 млрд рублей на с 2022 года на 2020-2021 годы для ускоренной реализации плана расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда».
© Вечерние ведомости
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