В Пермском крае зафиксировано 132 случая COVID-19

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На 21 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 132 случая коронавируса, всего их стало 11994. Ежесуточный прирост больных – 1,1%, коэффициент распространения болезни – 1,13.Выписаны из больниц 79 человек, всего выздоровели 8072 прикамца. Девять человек умерли: четверо от COVID-19, пятеро от сопутствующих заболеваний.В России за сутки выявлено 15700 случаев коронавируса, из них 4389 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 447 335 случаев.