В Пермском крае зафиксировано 132 случая COVID-19
Пермский край: новости дня
На 21 октября за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 132 случая коронавируса, всего их стало 11994. Ежесуточный прирост больных – 1,1%, коэффициент распространения болезни – 1,13.
Выписаны из больниц 79 человек, всего выздоровели 8072 прикамца. Девять человек умерли: четверо от COVID-19, пятеро от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки выявлено 15700 случаев коронавируса, из них 4389 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 447 335 случаев.
Выписаны из больниц 79 человек, всего выздоровели 8072 прикамца. Девять человек умерли: четверо от COVID-19, пятеро от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки выявлено 15700 случаев коронавируса, из них 4389 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 447 335 случаев.
За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
14 октября 2020
14 октября 2020
За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
13 октября 2020
13 октября 2020
За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
20 октября 2020
20 октября 2020
На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
15 октября 2020
15 октября 2020