Долги жителей Березников за тепло и горячую воду будут взысканы через суд

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Девять тысяч должников за тепло и ГВС Березниковской сетевой компании и «Т Плюс» в Березниках получили уведомления о взыскании неплатежей. Они не оплачивали услуги ресурсопоставщиков в течение трех и более месяцев и теперь, чтобы избежать судебных разбирательств, должны в кратчайшие сроки выполнить свои обязательства перед энергетиками.По решению суда у должников могут быть арестованы денежные средства на банковских счетах, личное имущество, ограничено право на проведение сделок с недвижимостью. Уточнить сумму долга, а также получить консультацию можно по телефонам «КРЦ-Прикамье», указанным на квитанции. Также по вопросам погашения задолженности можно обратиться в call-центр по номеру 8 (800) 700-10-32.С начала 2020 года общий долг физических лиц в Березниках достиг 917 млн рублей. Недополученные средства могли бы быть направлены на ремонт и реконструкцию тепловых сетей для повышения качества услуг энергоснабжения жителей Березников.«Большая часть неплательщиков имеет возможность платить вовремя, но по каким-то причинам пренебрегает этой обязанностью», — отмечает Евсей Петров, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».Напомним, что компания регулярно поощряет добросовестных клиентов. Например, сейчас в регионе проходит акция «Я плачу за тепло!», в рамках которой жители региона могут получить 2 тыс. рублей на свой счет для оплаты услуг «Т Плюс», БСК, ПСК и «Инвестспецпром». Для этого требуется в течение 6 месяцев вовремя оплачивать тепло и горячую воду.