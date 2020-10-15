21 октября в Индустриальном районе Перми откроются городские ярмарки

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Для покупателей с 21 по 24 октября будут работать две площадки. Здесь можно будет приобрести различные продукты питания от производителей.Как рассказали городском бизнес-инкубаторе, ярмарки откроются в Индустриальном районе Перми по адресам: улица Леонова, 60 и улица Мира, 39. Они будут работать с 21 по 24 октября с 12:00 до 20:00.Покупатели смогут приобрести мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия и натуральный мёд.Места для торговли предоставляются бесплатно. Для участия в городских ярмарках предпринимателям необходимо обращаться к менеджеру Максиму Костенюку по телефону 8-919-454-10-64.