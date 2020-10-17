В Прикамье открыто еще 375 коек для пациентов с COVID-19

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19 октября в Пермском крае развернуто 350 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом на базе городской больницы №2 им. Граля в Перми. Для этого перепрофилирован 7-этажный корпус на Плеханова, 36. Накануне еще 25 коек было дополнительно подготовлено в больнице им. С.Н. Гринберга.Как пояснил заместитель министра здравоохранения края Евгений Рожнев, дополнительные койки позволят увеличить количество госпитализируемых прикамцев, которые в этом нуждаются. «Больницы обладают всем необходимым оборудованием, средствами для дополнительной кислородной поддержки», – подчеркнул Евгений Рожнев.Плановую помощь пациентам продолжат оказывать в отделениях урологии и офтальмологии. Пермяки, которым была назначена плановая госпитализация, будут перенаправлены в больницу им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 4, ГКБ им. В.А. Тверье, Пермскую краевую клиническую больницу, МСЧ № 140, больницу «РЖД-Медицина», кардиодиспансер, Пермскую центральную районную больницу (ш. Космонавтов, 359, Пермский район).70 из развернутых в больнице им. Граля 350 коек оснащены кислородом, и число таких коек планируется увеличить. Для диагностики в этом корпусе будут использовать аппарат КТ и два рентгена.Сейчас в Пермском крае развернуто 3819 коек для пациентов с COVID-19 в 24 медорганизациях: в столице Прикамья задействовано 12 медучреждений, где развернуто 2757 коек. Еще 1062 койки функционируют в крупнейших городах региона: Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, а также в Пермском районе. Общий прирост за неделю – 612 коек.Поставить диагноз помогают 7 компьютерных томографов в Перми и еще 8 – в других муниципальных образованиях. При круглосуточной работе оборудование может проводить 80-100 исследований в сутки. Евгений Рожнев отметил, что многие медучреждения Прикамья оптимизировали внутреннюю логистику и выстроили свою работу на КТ так, что могут обследовать до 5-6 человек в час вместо 2-3, в результате сократились очереди на это диагностическое исследование.По данным Роспотребнадзора на 20 октября, в регионе зафиксировано 11 862 заболевших COVID-19, инфицированные обнаружены во всех территориях края.Как подчеркивают в краевом минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медицинских учреждениях Прикамья достаточно, при этом сохраняется резерв для увеличения количества коек, если потребуется: «При подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больницах. Тем самым обеспечивается строгий баланс между «ковидными» пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера».Напомним, ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил разворачивать дополнительные койки для лечения больных с COVID-19 соответственно уровню заболеваемости, чтобы выделенные в медучреждениях палаты не пустовали, а использовались для плановых госпитализаций.В краевом министерстве здравоохранения напоминают прикамцам о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Это позволит снизить нагрузку на систему медицинской помощи за счет постепенного роста заболеваемости, тогда каждый больной сможет получить качественное и своевременное лечение.При этом в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены коронавирусом. При появлении симптомов ОРВИ нужно вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его визита, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям врача. Для пяти районов Перми (Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального, Кировского и Дзержинского) действует единый телефон неотложной помощи: +7 (342) 270-09-03.Также удаленно получить консультацию по лечению респираторных заболеваний и COVID-19 можно по единому номеру +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра подскажут контакты для вызова врача, проинформируют об условиях, при которых возможна госпитализация, пояснят, с какими симптомами необходимо сдать тест на коронавирус, ответят на другие актуальные вопросы.