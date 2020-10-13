В Прикамье выявлено 128 случаев коронавируса

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На 20 октября за сутки в регионе, по официальным данным, зафиксировано 128 случаев COVID-19, всего их стало 11862.Выписан из больниц 81 человек, всего выздоровели 7993 прикамца; пять человек умерли.В России за сутки подтверждено 16319 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 431 635.