В вузы Пермского края поступили более 13 тысяч первокурсников

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В краевом министерстве образования и науки подвели итоги приемной кампании в пермских вузах. Всего на первый курс всех уровней и форм обучения поступило более 13 тысяч первокурсников, из них 8,5 тысячи — на бюджет.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в профессиональных образовательных учреждениях, в том числе в вузах необходимо увеличивать количество бюджетных мест на востребованные специальности. Для ребят это дополнительная возможность получить в крае желаемую профессию.В этом году общее количество бюджетных мест по направлениям было увеличено почти на 200 мест, в следующем году планируется добавить еще 400.По количеству выделенных бюджетных мест лидируют направления подготовки, связанные с ИТ-специальностями (информатика и вычислительная техника, компьютерные и информационные науки, компьютерная безопасность, фотоника и приборостроение и др.), –1140 мест в текущем учебном году, на втором месте – направление технических наук (машиностроение, физико-технические науки) – более 1000 мест, на третьем месте – естественные и отраслевые науки - порядка 900 мест.Значительно увеличены бюджетные места на педагогические специальности и гуманитарное направление, которые также востребованы среди абитуриентов.«Цифры приема в этом учебном году показывают, что все больше пермских ребят-высокобалльников, все, кто написали ЕГЭ на 225 баллов и выше, выбирают местные вузы. В 2020 году почти на 300 человек больше, чем в 2019, поступили в пермские университеты. На мой взгляд, это положительная тенденция, которую мы должны в будущем поддерживать. Может, отчасти свою роль сыграли ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, хотя все вузы быстро перестроились и создали все условия для подачи документов онлайн», - акцентирует министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.Наиболее популярными среди абитуриентов оказались Пермский политех, Государственный национально- исследовательский университет и Пермский аграрный университет.