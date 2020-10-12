В Прикамье поступило 124 тысячи доз вакцины от гриппа

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В Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа для взрослых – более 124 тысячи тыс. доз. Поставки идут согласно составленному графику. В настоящее время идет распределение вакцины по медучреждениям региона, пояснили в краевом минздраве.На сегодняшний день в регион поставлено почти 960 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – более 585 тыс. доз, для детей – почти 373 тыс. доз.С начала прививочной кампании прививки поставили более 667 тыс. жителей, в том числе 222 тыс. детей.Ранее прививку от гриппа поставил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку от гриппа. «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших руках избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.По словам главы минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных центрах и в торговых центрах. Для удобства, вакцину можно поставить не имея при себе полис ОМС», – рассказала Оксана Мелехова.Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут.Также в регионе планируется вакцинировать прививками против пневмококковой инфекции не менее 20 тыс. пермяков из групп риска. Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. Вакцинация проводится за счет регионального бюджета, также за счет средств федерального бюджета планируется привить от пневмококовой инфекции не менее 95% детей первых лет жизни.Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.