В Перми стартует прием заявок на получение молодёжной премии «Пермь 20х20»

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20 октября департамент культуры и молодежной политики администрации Перми начинает прием заявок на премию «Пермь 20Х20», которая вручается молодёжи города за общественно-активную работу.Напомним, на присуждение ежегодной молодежной премии «Пермь 20х20» могут претендовать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Перми и внесшие вклад в развитие общественной жизни города в сфере молодежной политики. Ежегодно вручается 20 молодежных премий по 20 тысяч рублей каждая.Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в городской департамент культуры и молодежной политики ряд документов – представление от выдвигающей организации на каждого кандидата или команду, заявленных на соискание премии, мотивирующее выдвижение, заявление, анкету, согласие на обработку персональных данных.Пакеты документов в бумажном виде и на электронном носителе принимаются в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми по адресу: улица Ленина, 27, кабинет №16 в будние дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Отбор будет осуществлять комиссия по присуждению ежегодной молодежной премии.Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 210-10-33.В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией при посещении департамента культуры и молодёжной политики при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.