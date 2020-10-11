Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,13
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 127 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 65 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 734. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 18 октября – 1,12).
Из 127 новых инфицированных – 46 мужчин, 80 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 37 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 734. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 18 октября – 1,12).
Из 127 новых инфицированных – 46 мужчин, 80 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 37 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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