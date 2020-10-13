В Пермском крае подтверждено 127 случаев COVID-19

13.16 Понедельник, 19 октября 2020
Пермский край: новости дня
На 19 октября за сутки, по официальным данным, в Прикамье зафиксировано 127 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 11734.

Выписаны из больниц 75 человек, всего выздоровели 7912 прикамцев. Восемь человек умерли: четверо от COVID-19, столько же – от сопутствующих заболеваний.

В России за сутки выявлено 15982 случая коронавируса, всего их стало 1 415 316.
© Вечерние ведомости
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