В Пермском крае подтверждено 127 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 19 октября за сутки, по официальным данным, в Прикамье зафиксировано 127 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 11734.
Выписаны из больниц 75 человек, всего выздоровели 7912 прикамцев. Восемь человек умерли: четверо от COVID-19, столько же – от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки выявлено 15982 случая коронавируса, всего их стало 1 415 316.
Выписаны из больниц 75 человек, всего выздоровели 7912 прикамцев. Восемь человек умерли: четверо от COVID-19, столько же – от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки выявлено 15982 случая коронавируса, всего их стало 1 415 316.
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