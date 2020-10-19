В Перми ожидается похолодание

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Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 19 октября, днем в Перми воздух прогреется до 10°C, ночью будет около 2°C.Завтра столбик термометра покажет 5°C, возможен мокрый снег. В среду, 21 октября, будет около нуля, ожидаются ливневые снегопады. В четверг столбик термометра будет держаться ниже нулевой отметки, вновь возможны снегопады, гололедица. В пятницу ожидается до -5°C. В выходные, по предварительным прогнозам, наступит повышение температуры.