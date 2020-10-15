В Прикамье зафиксировано 125 случаев коронавируса

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На 18 октября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 125 случаев COVID-19, всего их стало 11607. Ежесуточный прирост больных – 1,1%, коэффициент распространения болезни – 1,12.Выписаны 75 пациентов, всего выздоровели 7837 прикамцев. Умерли семь человек: четверо от коронавируса, трое по другим причинам.Из новых 125 заболевших 88 человек лечатся в больницах, 37 – на дому. Это 62 женщины, 61 мужчина, двое детей. По возрасту инфицированные распределились так: младше 45 лет – 28 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 36 человек старше 65 лет.В России за сутки подтверждено 15099 случаев COVID-19, из них 4610 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 399 334 случая.