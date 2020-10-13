Действующие ограничительные меры в Прикамье продлены до 1 ноября

19.46 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
По данным Роспотребнадзора, за текущую неделю в Пермском крае выявлено 742 заболевших коронавирусом, что на 18% больше по сравнению с предыдущей. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 437,16 на 100 тыс. населения. Чаще всего заражаются COVID-19 граждане работоспособного возраста и пожилые.

В связи с этим принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 ноября. Также на 2 недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Соответствующее изменение внесено в Указ о мерах по недопущению распространения COVID-19.

Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности: социальное дистанцирование, наличие масок – изменением в Указ их ношение теперь обязательно при участии в массовых мероприятиях, разрешенных оперштабом. Эти меры необходимо строго соблюдать во всех общественных местах. Эпидемиологи подчеркивают, что маска необходима даже при пятиминутном посещении продуктового магазина. Жителям края рекомендуется мыть руки, пользоваться антисептиками, исключить посещение мест массового скопления людей.

В регионе введены меры контроля масочного режима: проходят проверки торговых сетей, а также общественного транспорта. Максимально сокращаются культурно-массовые мероприятия, чтобы как можно сильнее сократить вероятность распространения вируса.
© Вечерние ведомости
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