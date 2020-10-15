«Горьковка» знакомит с историей учебной литературы в России
Пермский край: новости дня
С 19 по 25 октября краевая библиотека им. Горького продолжит цикл еженедельных онлайн-выставок «В пользу российского юношества», посвященных учебным изданиям прошлых веков.
На сайте «Горьковки» появится вторая выставка: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого», 6+.
Книга «Грамматики Славенския правилное Cинтаґма» вышла в свет в 1618-1619 гг. и моментально стала основой церковнославянской грамматической науки на последующие два столетия. Издание было настолько популярным, что выдержало множество переизданий, переработок и переводов на другие языки.
Автор «Грамматики» - публицист, ученый филолог, церковный и общественный деятель Максим (Мелетий) Герасимович Смотрицкий (1577-1633). Издание создавалось по образцу греческих грамматик, но были включены системы падежей, свойственных славянским языкам, два спряжения глаголов, определения глаголов.
В «Грамматике» Смотрицкий во многом опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка. Одним из достоинств издания стала его понятность и возможность самостоятельного и сознательного усвоения материала учащимися. В предисловии к читателям автор писал: «умом разумей слова».
В фонде Пермской краевой библиотеки Горького хранится экземпляр третьего издания грамматики 1721 года, когда-то принадлежавший отцу Иоанну Семенову.
Выставку можно найти на сайте Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-karion-istomin-litsevoy-bukvar и на YouTube-канале www.youtube.com/watch?v=0Ou_05hAWMk&feature=emb_logo.
На сайте «Горьковки» появится вторая выставка: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого», 6+.
Книга «Грамматики Славенския правилное Cинтаґма» вышла в свет в 1618-1619 гг. и моментально стала основой церковнославянской грамматической науки на последующие два столетия. Издание было настолько популярным, что выдержало множество переизданий, переработок и переводов на другие языки.
Автор «Грамматики» - публицист, ученый филолог, церковный и общественный деятель Максим (Мелетий) Герасимович Смотрицкий (1577-1633). Издание создавалось по образцу греческих грамматик, но были включены системы падежей, свойственных славянским языкам, два спряжения глаголов, определения глаголов.
В «Грамматике» Смотрицкий во многом опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка. Одним из достоинств издания стала его понятность и возможность самостоятельного и сознательного усвоения материала учащимися. В предисловии к читателям автор писал: «умом разумей слова».
В фонде Пермской краевой библиотеки Горького хранится экземпляр третьего издания грамматики 1721 года, когда-то принадлежавший отцу Иоанну Семенову.
Выставку можно найти на сайте Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-karion-istomin-litsevoy-bukvar и на YouTube-канале www.youtube.com/watch?v=0Ou_05hAWMk&feature=emb_logo.
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