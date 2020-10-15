«Горьковка» знакомит с историей учебной литературы в России

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С 19 по 25 октября краевая библиотека им. Горького продолжит цикл еженедельных онлайн-выставок «В пользу российского юношества», посвященных учебным изданиям прошлых веков.На сайте «Горьковки» появится вторая выставка: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого», 6+.Книга «Грамматики Славенския правилное Cинтаґма» вышла в свет в 1618-1619 гг. и моментально стала основой церковнославянской грамматической науки на последующие два столетия. Издание было настолько популярным, что выдержало множество переизданий, переработок и переводов на другие языки.Автор «Грамматики» - публицист, ученый филолог, церковный и общественный деятель Максим (Мелетий) Герасимович Смотрицкий (1577-1633). Издание создавалось по образцу греческих грамматик, но были включены системы падежей, свойственных славянским языкам, два спряжения глаголов, определения глаголов.В «Грамматике» Смотрицкий во многом опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка. Одним из достоинств издания стала его понятность и возможность самостоятельного и сознательного усвоения материала учащимися. В предисловии к читателям автор писал: «умом разумей слова».В фонде Пермской краевой библиотеки Горького хранится экземпляр третьего издания грамматики 1721 года, когда-то принадлежавший отцу Иоанну Семенову.Выставку можно найти на сайте Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-karion-istomin-litsevoy-bukvar и на YouTube-канале www.youtube.com/watch?v=0Ou_05hAWMk&feature=emb_logo.