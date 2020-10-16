В Перми по нацпроекту завершен ремонт участка улицы Калинина

17.22 Пятница, 16 октября 2020
Пермский край: новости дня
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской отремонтирована проезжая часть и пешеходные зоны, на круговом движении появились «островки безопасности».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт улицы Калинина. Как сообщили в администрации Кировского района Перми, на участке улицы Калинина от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской подрядная организация завершила работы по установке бортового камня, благоустройству парковочных зон и газонов на всем протяжении ремонтируемого участка, провела финальное асфальтирование проезжей части. Кроме того, подрядчик выполнил работы по нанесению дорожной разметки, осталось установить ограждения. В ближайшее время запланирована приемка участка улицы Калинина.

Также на круговом движении в районе улицы Светлогорской появились новые «островки безопасности», которые предусмотрены обновлённым проектом организации дорожного движения. Они необходимы для обеспечения безопасности всех участников движения.

Кроме того, в рамках проекта администрации Перми «Малые дела» по улице Адмирала Ушакова на участке от улицы Калинина до улицы Буксирной подрядчик завершил установку бордюрных камней, благоустройство газонов, отремонтировал проезжую часть – уложил верхний слой асфальтового покрытия, нанес дорожную разметку. Осталось провести работы по установке пешеходных ограждений. Также на объекте был установлен новый бортовой камень, обустроены дополнительные парковочные карманы. Полностью работы на участке улицы Адмирала Ушакова планируется завершить в октябре.

Отметим, что ремонт всех 14 объектов этого года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен. Сейчас идут работы ещё на 7 участках улиц, это стало возможным благодаря сложившейся на торгах экономии. Ремонт ведётся на улицах Пермской, Тихой, Трясолобова, Сестрорецкой, Верхнемуллинской и Мелитопольской. Завершено обновление участка улицы Малой Ямской от улицы 25 Октября до улицы Максима Горького.

По проекту администрации Перми «Малые дела» также дополнительно ремонтируют 5 дорожных объектов. По результатам проведения торгов образовалась экономия в размере более 57 млн рублей, это позволило включить в перечень ремонта на этот год участки улиц Олега Кошевого в Индустриальном районе, Конева, Исхакова, Братчикова и Кравченко в Мотовилихинском районе.

Напомним, всего в этом сезоне, включая работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в городе вновь обновлено около 1 миллиона кв. метров дорожного покрытия. Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 году.
© Вечерние ведомости
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