В Прикамье остановлен темп роста борщевика

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В 2020 году власти Пермского края провели масштабную работу по уточнению засоренных борщевиком Сосновского территорий и совместно с муниципалитетами начали борьбу с ядовитым растением. Итоги текущего и планы на ближайшие годы по ликвидации борщевика обсудили 16 октября на заседании правительства Пермского края.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что уточненная площадь засорения борщевиком составляет почти 60 тысяч га, из которых 38 тысяч га приходится на земли сельхозназначения, 5 тысяч га – земли лесного фонда, 9 тысяч га – земли населенных пунктов, 7 тысяч га – в полосах отвода дорог, земли промышленности. Глава региона подчеркнул важность вопроса засорения земельных участков борщевиком – это ядовитое растение очень опасно для здоровья людей. «В этом году мы начали реализацию плана по ликвидации, но пока есть недочеты в нашей совместной работе, – сказал Дмитрий Махонин. – Есть территории, которые не реализовали контракты, а есть территории, которые вообще не воспользовались субсидией на борьбу с борщевиком. При этом в ходе ликвидации мы поняли, что нужно более внимательно относиться к качеству выполнения работ, выбору подрядчика». Губернатор поставил задачу решить, как лучше проводить закупки – отдельные или централизованные, и напомнил, что конечная цель региональных властей – полностью очистить земли Прикамья от сорняка.И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева пояснила, что за этот год в регионе очищена от борщевика территория площадью 4,32 тысячи га. В первую очередь ядовитое растение уничтожали в населенных пунктах, на сельхозземлях и в лесах, граничащих с населенными пунктами; в полосах отводов муниципальных дорог. План на ближайшие три года – очистить от борщевика 27 тысяч га.Определить и уточнить границы засоренных территорий удалось благодаря совместной работе муниципалитетов, министерства и активных жителей, которые сообщают об этих участках, подчеркнула Оксана Бреднева: «Это позволило создать публичную систему учета и контроля каждого участка и отслеживать ход уничтожения сорняка. В этом году мы юридически закрепили ответственность за засоренные участки в населенных пунктах за собственниками земли, получили опыт проведения конкурсных процедур по привлечению подрядчиков для выполнения этих работ. Благодаря всем этим мерам мы впервые видим, что в Пермском крае остановился темп роста борщевика». В предыдущие несколько лет средний темп его распространения составлял около 4-5%.На уничтожение ядовитого растения в этом году из краевого бюджета было выделено 30 млн рублей. В 2021 и 2022 годах размер субсидии останется прежним. Краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия по итогам заявок муниципальных образований в 2020 году распределило 24 млн рублей.11 муниципальных образований не подавали заявки на предоставление субсидий (Гремячинск, Добрянка, Елово, Карагай, Кишерть, Косинский, Кочевский, Кунгурский и Сивинский районы и округа). Самое сильное засорение борщевиком зафиксировано в Нытвенском и Пермском районах. В Горнозаводском округе и ЗАТО Звездный таких участков нет.Напомним, в Прикамье принят в двух чтениях законопроект, по которому собственники и арендаторы частных земель будут сами отвечать за устранение ядовитого сорняка на их территориях, – муниципалитеты смогут возлагать обязанности по уничтожению борщевика на частных землях в населенных пунктах на правообладателей этих территорий. До этого такие обязанности возлагались только на владельцев и арендаторов земель сельхозназначения.Сообщить об участках, засоренных ядовитым растением, жители Пермского края могут на портале «Управляем вместе» в разделе с интерактивной картой. За время работы раздела на портал поступило 500 сигналов о засоренных территориях в 30 муниципальных образованиях. За каждым участком закреплен ответственный специалист, обеспечен выезд для обследования, затем участок заносится в систему, чтобы в дальнейшем уничтожить борщевик на этой территории.