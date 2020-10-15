В Пермском крае выявлено 115 случаев коронавируса
Пермский край: новости дня
На 16 октября за сутки, по официальным данным, в Прикамье подтверждено 115 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 11363.
Выписаны из больниц 74 человека, всего выздоровели 7686 прикамцев. Семь человек умерли: четверо от коронавируса, трое от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 15150 случаев COVID-19, всего их стало 1 369 313.
Выписаны из больниц 74 человека, всего выздоровели 7686 прикамцев. Семь человек умерли: четверо от коронавируса, трое от сопутствующих заболеваний.
В России за сутки зафиксировано 15150 случаев COVID-19, всего их стало 1 369 313.
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